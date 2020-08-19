В РФ подтвердили место переговоров в Нормандском формате, но не знают даты

В Кремле подтвердили, что до конца августа ожидаются переговоры помощников глав Нормандской четверки (Украины, Германии, Франции и России), которые должны пройти в Париже. Об этом сегодня, 19 августа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское издание ТАСС.

«Знаю, что, действительно, подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись», – сказал представитель Кремля. При этом Песков не смог подтвердить, что встреча назначена на 28 августа. «Это мне нужно уточнить. Я не знаю, договорились ли по окончательной дате или нет», – сказал он.

Пресс-секретарь Путина добавил, что повестка дня этой встречи может быть достаточно предсказуемой: «Это ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны».

Ранее представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш сообщил, что встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата может состояться 28 августа.