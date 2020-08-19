Премьер-министр поручил проверить все школы и детские сады к 1 сентября

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сегодня, 19 августа, дал поручение профильным министерствам и местным органам власти проверить учебные учреждения на предмет соблюдения противоэпидемических требований безопасности.

«Мы провели все традиционные и стандартные подготовительные мероприятия к организации учебного процесса. Но сегодня необходимо говорить об особенностях проведения учебного процесса в период пандемии коронавируса. Поэтому сразу хочу дать поручение главам Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки: накануне и после 1 сентября провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина», – цитирует главу Кабмина пресс-служба правительства.

Как подчеркнул Денис Шмыгаль, очень важно в этом вопросе поддерживать постоянную коммуникацию с местными властями и родителями.

«Важно объяснить, где какие есть угрозы. Где есть проблемы – там необходимо помочь. И до 1 сентября все должно быть готово. Иначе будем принимать радикальные кадровые решения. Безопасность детей и учителей – это главный приоритет в этом учебном году», – подчеркнул премьер-министр.

Он также призвал местные органы власти уделить организации учебного процесса большое внимание, при необходимости создать комиссии и поставить на контроль соблюдение мер эпидемиологической безопасности в учебных заведениях.