В подвале лежали 15 тонн угля: На Донетчине горела школа

В с. Долгая Балка (Константиновский р-н, Донецкая обл.) спасатели ликвидировали пожар в школе. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сегодня в 10:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в Степановском учебно-воспитательном комплексе, который расположен по ул. Школьной в с. Долгая Балка.

«Во время разведки бойцы ГСЧС установили, что происходит тление угля в подвальном помещении школы, где, по данным руководства заведения, хранится 15 т угля. Пожарные немедленно приступили к ликвидации пожара. Пожар локализован в 11:02, ликвидирован – в 12:15», – сообщили в ГСЧС.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.