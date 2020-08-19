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В подвале лежали 15 тонн угля: На Донетчине горела школа

19.08.20 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В с. Долгая Балка (Константиновский р-н, Донецкая обл.) спасатели ликвидировали пожар в школе. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сегодня в 10:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в Степановском учебно-воспитательном комплексе, который расположен по ул. Школьной в с. Долгая Балка.

«Во время разведки бойцы ГСЧС установили, что происходит тление угля в подвальном помещении школы, где, по данным руководства заведения, хранится 15 т угля. Пожарные немедленно приступили к ликвидации пожара. Пожар локализован в 11:02, ликвидирован – в 12:15», – сообщили в ГСЧС.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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