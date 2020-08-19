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Деньги изъяты: Через КПВВ «Новотроицкое» пытались провезти 200 тысяч гривен

19.08.20 15:24
Фото Донецкого погранотряда
Фото Донецкого погранотряда

На контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) 18 августа сотрудники Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил обнаружили наличные в сумме, которая превышает допустимую для пересечения линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В ходе осмотра транспортного средства, которое двигалось через линию разграничения КПВВ "Новотроицкое", после детального осмотра вещей, находившихся в транспортном средстве, выявлены средства в сумме 200 тыс. грн. Составлен протокол об административном правонарушении, а деньги изъяты и переданы на хранение», – говорится в сообщении.

В этот же день в Луганской области правоохранители установили факт приобретения, перевозки и хранения с целью реализации через розничную сеть фальсифицированного алкоголя общим объемом 500 л и стоимостью 100 тыс. грн. Алкогольные напитки изъяты до принятия соответствующего решения суда.

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