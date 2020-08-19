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Не только из-за COVID-19: Кабмин расширит программу помощи по частичной безработице

19.08.20 15:58
Денис Шмыгаль / Фото из открытых источников
Денис Шмыгаль / Фото из открытых источников

Правительство планирует расширить программу помощи по частичной безработице. Поддержку будут оказывать не только в период карантина из-за COVID-19, но в связи с иными заболеваниями. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на период нынешнего карантина программа помогла уже почти 400 тыс. украинцев сохранить свои рабочие места, а работодателям – свой бизнес.

«Правительство разработало законопроект, который расширит программу. Мы предлагаем предоставить людям возможность получать помощь не только в период нынешнего карантина, но и в случае установления подобных ограничений из-за других заболеваний», – написал Шмыгаль.

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