Не только из-за COVID-19: Кабмин расширит программу помощи по частичной безработице

Правительство планирует расширить программу помощи по частичной безработице. Поддержку будут оказывать не только в период карантина из-за COVID-19, но в связи с иными заболеваниями. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на период нынешнего карантина программа помогла уже почти 400 тыс. украинцев сохранить свои рабочие места, а работодателям – свой бизнес.

«Правительство разработало законопроект, который расширит программу. Мы предлагаем предоставить людям возможность получать помощь не только в период нынешнего карантина, но и в случае установления подобных ограничений из-за других заболеваний», – написал Шмыгаль.