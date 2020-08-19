В ПФУ приходить не нужно: Скоро в Украине пенсии будут начисляться автоматически

В Верховную Раду подан законопроект, при принятии которого в электронную базу Пенсионного фонда будет внесена информация о трудовом стаже человека до 2000 года. Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Он напомнил, что при оформлении пенсии уже сегодня документы можно подать онлайн через личный кабинет на Портале электронных услуг ПФУ, и подойди в отделение Пенсионного фонда придется всего один раз за получением пенсионного удостоверения, иногда два раза – еще чтобы заверить (подписать) документы. По словам советника, такая подача документов занимает 10-15 минут.

Шамбир отметил, что у сегодняшних новых пенсионеров практически нет проблем с работой за компьютером, поэтому они свободно пользуются услугой онлайн оформления. «Сегодня граждане выходят на пенсию в 60 лет (женщины пока в 59,5 лет, но с 1 апреля 2021 года – тоже в 60, – ред.). И такие люди, в основном, уже работают за компьютером. Очень редко, когда человек не знает, что это такое. Я понимаю, если бы речь шла о пенсионере в 70-80 лет, среди них, конечно, не все работают с компьютером. Они по своим вопросам могут обращаться физически в отделения Пенсионного фонда – такие работают в каждом районе и в объединенных территориальных громадах», – пояснил он.

Шамбир анонсировал, что сейчас министерство и ПФУ работают над вопросом, чтобы можно было оформлять пенсию вообще без прихода в ПФУ, в автоматическом режиме. «На сегодняшний день по стажу, который мы учитываем при оформлении пенсии, у нас автоматизированы данные только с 2000 года. Сейчас в Верховную Раду подали законопроект, чтобы внести в электронную базу весь стаж до 2000 года. И тогда мы перейдем полностью на автоматическое назначение пенсии», – заявил он.

Как сообщалось ранее, с 1 июля ПФУ ввел новые сервисы – электронная трудовая книжка и автоматическое назначение пенсии. Этот позволяет назначать пенсию вообще без посещения ПФУ. Как воспользоваться услугой – см. здесь.

Напомним, что Николай Шамбир также рассказал, почему в Украине нет оснований повышать пенсионный возраст выше 60 лет и увеличивать размер пенсии вдвое. Также описал плюсы и минусы накопительной пенсионной системы для нашей страны. И ответил – намерены ли лишать пенсий работающих пенсионеров.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»