Житель Донетчины кирпичом отправил одного собутыльника в больницу, другого – в могилу

В Славянске (Донецкая обл.) конфликт трех нетрезвых мужчин закончился убийством. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что вечером 18 августа полицейские выехали на сообщение об убийстве человека. На месте происшествия выяснили, что на момент совершения преступления трое мужчин пили спиртное. Между собутыльниками произошел конфликт, который перерос в драку.

«34-летний мужчина схватил с земли кирпич и начал бить оппонентов. Один из них получил травмы головы, а повреждения другого стали смертельными – 41-летний мужчина скончался на месте», – рассказали в полиции.

Мужчину задержали. Начато досудебное расследование по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Статья предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы.