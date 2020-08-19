В Минсоцполитики пояснили, почему в июле не всем повысили пенсии

Каждый пенсионер в Украине получает повышение пенсии минимум один раз в год. И даже если за год проводится несколько перерасчетов, не обязательно каждое повышение коснется всех. Это зависит от механизма перерасчета. Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Например, в этом году повышение было в мае и июле (еще в январе перерасчет коснулся военных пенсионеров). У одних пенсионеров выплаты пересчитали только один раз, у некоторых – оба. «Если, например, у человека было повышение с 1 мая, то не всех их коснулось повышение с 1 июля. В июле повысили не многим из тех, которые получили повышение в мае», – сказал Шамбир.

Он пояснил, что в эти месяцы применялись разные механизмы перерасчета. Так, в мае индексация проводилась в связи с ростом средней заработной платы в Украине, в июле – в связи с повышением размера прожиточного минимума в стране. «Или одно, или второе. Сейчас механизм такой, что раз в год каждый человек получает повышение пенсии... Ежегодный перерасчет у нас происходит уже 2 года подряд, это стабильно. И каждый получает минимум одно повышение – либо по росту средней зарплаты, либо по росту прожиточного минимума», – подчеркнул он.

Он рассказал, что индексация пенсии проводится всем на общих основаниях. В том числе, повышение касается и работающих пенсионеров – но это при механизме роста средней заработной платы. «Индексация не зависит от того – работает пенсионер или нет. Единственное, работающие пенсионеры не получают повышение при росте прожиточного минимума, т.к. они работают, и уровень прожиточного минимума на них не влияет. Но после увольнения они будут участвовать в перерасчетах на всех основаниях. Кроме того, работающие пенсионеры каждые 2 года получают повышение пенсии с учетом их нового стажа за эти 2 года», – уточнил Шамбир.

Однако, если человек вышел на пенсию недавно, то первые годы индексация пенсии не производится. «При выходе на пенсию ее размер рассчитывается, в том числе, исходя из размера средней заработной платы по стране. Поэтому год-два нет перерасчетов. Потом начнется перерасчет на общих основаниях», – отметил он.

Советник министра также напомнил, что в целом на размер пенсии человека влияет размер его страхового стажа и уровень его заработной платы.

Как сообщалось ранее, в этом году пенсия повышалась в этом году несколько раз. За это время средняя пенсия по стране выросла на 400 грн, это примерно на 15-20%. Очередной перерасчет украинцев ожидает после 1 декабря, когда опять повысится прожиточный минимум.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»