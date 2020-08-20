С высоты птичьего полета: В «ДНР» показали опасную шахту «Холодная балка» (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям части Донетчины Евгений показал одну из шахт – с высоты. Кадрами мужчина поделился в соцсетях.

В частности, Евгений продемонстрировал, как выглядит одна из немногих работающих шахт в «ДНР» – шахта «Холодная балка», расположенная в Горняцком районе Макеевки.

С высоты виден весь наземный комплекс: административные здания, копер, терриконы. Шахту окружают поля.

Как отмечается в открытых источниках, шахта появилась более 100 лет назад. Сейчас на ней разрабатывается пласт, который опасен по внезапным выбросам угля и газа и по взрывчатости угольной пыли.

Как сообщалось ранее, перед этой войной на Донбассе работало около 250 шахт, к 2014 году осталось 150. После 2014 года в «Л-ДНР» числилось 96 шахт, из них работало от 28 до 32.

В «ДНР» по состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие были переданы 18 шахт, часть из них ликвидировали.

В «ЛНР» в 2020 году также разработали очередной план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти предприятиях, из них 2 уже закрыли.