В «ДНР»: В Донецке показали дом с муралом со взорванным командиром «Спарты» (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям части Донетчины Евгений показал дом, на стене которого находится мурал с изображением взорванного руководителя незаконного вооруженного формирования – командира батальона «Спарта» Арсена Павлова («Моторолы»).

В частности, изображение высотой в 6 этажей нанесено на здание по пр. Ильича, 40 в Калининском районе.

Мужчина показал сам дом с высоты птичьего полета – это многоэтажка из красного кирпича.

Также автор кадров в подробностях показал сам мурал.

Ранее сообщалось, что в Донецке на многоэтажном жилом доме рисуют мурал с изображением «Моторолы». В начале ноября 2019 года мурал уже был дорисован.

Напомним, командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола», был взорван в лифте дома в центре Донецка 16 октября 2016 года. Похороны состоялись 19 октября. Через год в «ДНР» заявили, что задержали причастных к взрыву.