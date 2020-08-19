В Минсоцполитики рассказали о минимальной и максимальной пенсии в Украине

Сейчас в Украине применяется 10-кратное соотношение минимальной и максимальной пенсии. Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

«Соотношение было разным в разные годы, было и 12-кратное. Но сейчас остановились на разнице в 10 раз. Думаю, что это более взвешенный показатель», – сказал он.

Шамбир отметил, что минимальная пенсия в Украине не может быть ниже официального прожиточного минимума. С 1 июля он повысился до 1 712 грн, соответственно и минимальная пенсия стала 1 712 грн. Учитывая 10-кратный разрыв, максимальная пенсия в стране не может превышать 17 120 грн.

Шамбир считает такой разрыв выплат справедливым. «Справедливо это или нет? Ну, если люди оплачивали взносы в Пенсионный фонд существенно больше, то из этого и рассчитывается пенсия. Говорить о том, что нужно сокращать этот разрыв – тогда мы упираемся в проблему, что те, кто оплачивал взносы со своей высокой заработной платы, просто не получат должную пенсию. Думаю, это не справедливо», – заключил он.

Напомним, что Николай Шамбир также рассказал, почему в Украине нет оснований повышать пенсионный возраст выше 60 лет и увеличивать размер пенсии вдвое. Также описал плюсы и минусы накопительной пенсионной системы для нашей страны. И ответил – намерены ли лишать пенсий работающих пенсионеров, и почему в июле не всем повысили пенсии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»