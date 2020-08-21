Когда ценишь свое время: В «ДНР» рассказали об оплате коммуналки

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины люди жалуются на систему по оплате коммунальных услуг. Из-за неудобств некоторые местные жители оплачивают коммуналку раз в полгода.

В пабликах в соцсетях рассказывают, что удобнее платить раз в полгода сразу за все, чтобы только каждый месяц не стоять в очередях.

Житель Донецка Александр рассказывает, что три дня заезжал в разные отделения «банков», везде были очереди. «Можно терминалы придумать для оплаты ЖКХ», – считает мужчина.

Иные дончане активно поддержали автора, отмечая остроту проблемы для тех, кто ценит свое время. «Полностью поддерживаю… Это же дно. В нормальных странах либо через инет оплачиваешь, либо подошел к терминалу, положил деньги и пошел, а здесь очереди… Та и не только ЖКХ. Даже элементарно пополнить счет телефона/интернета вызывает неудобства… 21 век на дворе, через телефон платят, а у нас даже терминалы запустить не могут… О даа, проблема замучила. Муж сколько раз пытался в свое рабочее время забежать в банк оплатить. Постоянно то очереди, то система не работает… Когда уже будет цивилизованная онлайн-оплата?!... Полностью согласен, доставляет уйму проблем, особенно, когда ценишь свое время… Я не на фиксированной зарплате, и за полчаса теряю деньги», – пишут люди.

«Я за квартиру в РФ плачу каждый месяц, не выезжая из Донецка и не стоя в очереди. Вы посчитайте, сколько тратится времени на все очереди. Я ценю свое время… По-хорошему – будет онлайн-оплата, хоть каждую неделю можно платить. Пока надо стоять в очередях – это норма, очень многие люди, которым есть чем заняться, кроме простаивания в очередях, платят раз в полгода, если не реже», – отмечают жители Донецка.

При этом есть и те, кто считают, что на ожидание в очереди можно потратить время.

«Раз в полгода можно и постоять в очереди 3-5 человек, не умрете. А вообще платить каждый месяц надо, иначе, по-хорошему, должна начисляться пеня, ведь коммунальные службы тоже хотят получать зарплату каждый месяц… Ничего страшного, пенсионеры стоят старенькие часами и вам их не жаль, какие мы стали все занятые, у нас система, и ради вас ее не поменяют… За полгода можно потратить 30 минут своей жизни на очередь. Я за коммуналку каждый месяц хожу платить и не умираю», – пишут жители Донецка.

На ожидание в очереди, судя по комментариям, тратится в среднем от получаса до 2-3 часов. Помимо этого, до «банка» еще нужно добраться, на что тоже тратится время. В соцсетях обсуждают, где и когда лучше платить: