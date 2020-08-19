Идентификация онлайн: Минреинтеграции планирует ввести электронные услуги для переселенцев

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Министерством цифровой трансформации утвердили план сотрудничества по цифровому развитию Минреинтеграции. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Основная цель – обеспечить доступ внутренне перемещенных лиц и людей, проживающих на неподконтрольных правительству территориях, ко всем государственным электронным услугам.

«Мы хотим, чтобы полтора миллиона внутренне перемещенных лиц и несколько миллионов граждан Украины на временно оккупированных территориях – Донецкой, Луганской областях и в Крыму и на прилегающих к ВОТ регионах – имели быстрый и удобный доступ к государственным электронным сервисам, могли беспрепятственно ими пользоваться, в частности получать онлайн электронные справки о статусе ВПЛ, подавать заявление на адресную помощь. Также мы начинаем большую работу к построению системы управления на основе "больших данных"», – отметил замглавы Минреинтеграции Снавер Сейтхалилев.

Как сообщается, уже начата подготовка к модернизации официального сайта Минреинтеграции. В частности, предусмотрена интеграция с порталом государственных услуг «Дія» и внедрение инструментов электронной демократии для привлечения общественности к сотрудничеству с министерством и соответствующими местными органами власти.

«Совместно с международными партнерами начата подготовка к модернизации дата-портала "Социально-экономического развития", который станет инструментом для повышения качества управленческих решений министерства, соответствующих центральных и местных органов власти, общин, международных партнеров, неправительственных организаций на основе общих больших данных (big data)», – сообщили в Минреинтеграции.

Кроме того, в министерстве также планируют создать сервисные зоны на КПВВ после перевода их на баланс государственного предприятия «Реинтеграция и восстановление». Они будут обустроены цифровой инфраструктурой, в частности, будет подключен wi-fi, улучшено покрытие 3G / 4G, установлена система контроля и видеонаблюдения.

Для жителей временно неподконтрольных территорий готовится возможность проходить смарт-идентификацию онлайн и получать квалифицированную электронную подпись на КПВВ.