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Заболел директор: В Краматорске ФК «Авангард» ушел на двухнедельную самоизоляцию

19.08.20 16:57
Андрей Бессонный / Фото из открытых источников
Андрей Бессонный / Фото из открытых источников

В Краматорске у 42-летнего депутата городского совета, директора ФК «Авангард» Андрея Бессонного подтвердился COVID-19, передает «Общежитие».

«Я понимаю, что речь идет не только о моем личном здоровье, так как круг общения и контактов у меня, в силу депутатской и административно-спортивной работы, очень обширный. Поэтому сообщаю об этом факте публично», – рассказал изданию Андрей Бессонный.

Где мог заразиться коронавирусом – депутат не знает.

«Почувствовал легкое недомогание, как при обычной простуде или гриппе, без температуры, проверился – оказалось, что это коронавирус. Сейчас я нахожусь дома на самоизоляции, чувствую себя вполне нормально», – сообщил Бессонный.

По словам депутата, в связи с выявленным у него COVID-19, на двухнедельную самоизоляцию был вынужден уйти и весь состав краматорского ФК «Авангард». В клубе работают санитарные медики, устанавливается круг контактов тренерского состава, игроков и технических работников.

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