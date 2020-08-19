Заболел директор: В Краматорске ФК «Авангард» ушел на двухнедельную самоизоляцию

В Краматорске у 42-летнего депутата городского совета, директора ФК «Авангард» Андрея Бессонного подтвердился COVID-19, передает «Общежитие».

«Я понимаю, что речь идет не только о моем личном здоровье, так как круг общения и контактов у меня, в силу депутатской и административно-спортивной работы, очень обширный. Поэтому сообщаю об этом факте публично», – рассказал изданию Андрей Бессонный.

Где мог заразиться коронавирусом – депутат не знает.

«Почувствовал легкое недомогание, как при обычной простуде или гриппе, без температуры, проверился – оказалось, что это коронавирус. Сейчас я нахожусь дома на самоизоляции, чувствую себя вполне нормально», – сообщил Бессонный.

По словам депутата, в связи с выявленным у него COVID-19, на двухнедельную самоизоляцию был вынужден уйти и весь состав краматорского ФК «Авангард». В клубе работают санитарные медики, устанавливается круг контактов тренерского состава, игроков и технических работников.