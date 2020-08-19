Но не все удалось воплотить: Пенсионная система Украины основана на опыте Германии

Трехуровневая пенсионная система Украины основана на опыте Германии, правда, пока удалось внедрить только два из этих уровней. Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

«Во всех странах пенсия зависит от того вклада, который делает человек. Наша пенсионная система очень сильно похожа на германскую. Когда мы делали пенсионную реформу в 2003 году, основы были взяты как раз из Германии. Это трехуровневая пенсионная система, но которую полностью запустить у нас еще не удалось», – сказал Шамбир.

Он отметил, что аналогичную систему (из солидарной и накопительной части) имеют многие европейские страны. «Очень много европейских стран похожи на эту систему: и Франция, и Великобритания, и страны Восточной Европы (Словакия, Польша, Болгария) – все они в пенсиях имеют солидарную часть. Другое дело, что многие страны Восточной Европы уже внедрили еще и накопительную часть пенсионной системы. К сожалению, нам пока это не удалось, но мы движемся к этому, чтобы стабилизировать пенсионную систему», – пояснил советник министра.

Главное отличие украинской пенсионной системы от многих европейских стран – «в состоянии нашей экономики». «У нас самая низкая в Европе средняя заработная плата. Естественно, и пенсия на том же уровне, почти на самом низком. Просто нельзя из "ничего" сделать "что-то". Но вот если мы будем поднимать экономику, выводить ее из тени, это как раз и есть развитие нашей пенсионной системы», – заключил Шамбир.

Как сообщалось ранее, законодательство Украины определяет три уровня пенсионного обеспечения. Но сейчас в стране реализованы только два из них – солидарный уровень (когда государство гарантирует пенсии и социальные выплаты за счет средств Пенсионного фонда, который наполняется взносами работающих граждан) и система негосударственного пенсионного обеспечения (добровольное накопление в негосударственных пенсионных фондах). Все три уровня должны дополнять друг друга.

Уровень обязательной накопительной системы (отчисление из зарплаты в накопительный фонд процента, который укажет работник, в пенсионном возрасте он получит доплаты к основной пенсии) планировали запустить с начала 2021 года, но пока не успевают. Накопительная система популярна за рубежом, но в Украине с ней несть проблемы, т.к. она очень чувствительна к экономике – к кризисам, к уровню инфляции. Она эффективна в долгосрочном периоде – минимум 10-15 лет отчислений, а полноценно при 20-25 годах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»