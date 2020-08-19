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На Донетчине будут судить экс-председателя участковой комиссии по проведению «референдума» в мае 2014 года

19.08.20 17:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительное заключение в отношении жительницы Бахмутского района, которая возглавляла участковую комиссию по организации «референдума о самостоятельности ДНР». Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года жительница с. Покровское Бахмутского района, будучи председателем так называемой участковой избирательной комиссии, расположенной в здании местного дома культуры, лично координировала действия подчиненных членов комиссии при организации и проведении на территории города незаконного референдума по признанию самостоятельности "ДНР"», – говорится в сообщении.

Женщину обвиняют по ч. 2 ст. 110 УК Украины («Совершение умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины»).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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