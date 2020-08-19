Проблема с выплатой пенсий неподконтрольному Донбассу сохраняется, – Минсоцполитики

Ситуация с выплатой пенсий жителям неподконтрольных Украине территорий остается на том же уровне – у украинской власти нет никакой возможности осуществлять выплаты в тех же «ЛНР» и «ДНР».

«Конечно проблем много. Как проблем с той территорией – оккупированной частью, на которую мы не имеем совершенно никакого доступа. И это есть основная проблема. Мы не можем туда платить пенсии, не понимая, какая там ситуация, где эти люди находятся. Выплачивать пенсии именно на оккупированных территориях у нас нет абсолютно никаких возможностей», – заявил советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Он добавил, что все также для получения украинской пенсии человек должен приехать на подконтрольную территорию, зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо и встать на учет в ПФУ. «Тем не менее, мы обеспечили то, что человек может получить пенсии, обратившись в Пенсионный фонд на подконтрольной Украине территории. Он может подойти в любое отделение ПФУ, встать на учет и получать пенсию», – заключил он.

Напомним, что Николай Шамбир также рассказал, почему в Украине нет оснований повышать пенсионный возраст выше 60 лет и увеличивать размер пенсии вдвое. Также описал плюсы и минусы накопительной пенсионной системы для нашей страны. И ответил – намерены ли лишать пенсий работающих пенсионеров, почему в июле не всем повысили пенсии, каков разрыв между минимальной и максимальной выплатой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»