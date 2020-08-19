На Донетчине выделили 5,3 миллиона гривен на средства дезинфекции и индивидуальной защиты для школ

Из местных бюджетов Донецкой области на подготовку к организованному началу 2020-2021 учебного года в условиях адаптивного карантина выделено порядка 5,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Для недопущения распространения COVID-19 в школах проводится разъяснительная работа, разрабатываются алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации, связанной с регистрацией случаев заболевания коронавирусной болезни среди учащихся и работников учебного заведения.

В школах должны быть рукомойники, мыло жидкое, бумажные полотенца (или электросушилки для рук), антисептические средства для обработки рук и т.д.

Медицинские пункты школ должны быть обеспечены необходимыми средствами и оборудованием (бесконтактными термометрами, дезинфицирующими, в том числе антисептическими средствами для обработки рук, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты).

«По информации органов управления образованием, органами местного самоуправления для закупки средств индивидуальной защиты и дезинфекции выделено 5 млн 396,9 тыс. грн. из местных бюджетов», – уточнили в Донецкой ОГА.

Органы местного самоуправления приобрели средства индивидуальной защиты: дезинфицирующие средства для обработки рук – 2,9 тыс. л, дезинфицирующие средства для обработки поверхностей – 308,0 тыс. л, пирометры – 276 ед., защитные маски – 228, 9 тыс. ед., одноразовые полотенца – 2,8 тыс. пакетов.

В Донецкой ОГА напомнили, что в области есть опыт работы учреждений дошкольного образования в условиях адаптивного карантина. По состоянию на 19 августа работают 1684 очередные разновозрастные группы в 416 учреждениях дошкольного образования (74% от общего количества учреждений), которые посещают 21175 воспитанников (45% от общего количества).