Органы власти, инфраструктура: СНБО предупреждает о кибератаке накануне Дня Независимости

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины (далее – НКЦК СНБО Украины) обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной кибератаке. Цель – органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Ведомство предупреждает об активизации хакерской группировки «Gamaredon», за которым стоят спецслужбы Российской Федерации.

«Специалисты НКЦК СНБО выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах.Во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения», – говорится в сообщении.

Специалисты НКЦК при СНБО Украины считают, что готовящаяся атака направлена на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.