Министр здравоохранения поддержал проект строительства областной многопрофильной больницы III уровня в Краматорске

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Краматорске необходимо построить современную областную многопрофильную больницу III уровня. Об этом он заявил сегодня, 19 августа, в ходе рабочей поездки на Донетчину.

«У нас есть амбициозный проект по строительству многопрофильной больницы в Донецкой области. Мы сейчас с главой областной администрации посмотрели подходящее место, где будет расположена эта больница. Они разработали проект, сделали все расчеты. Я считаю, что такую современную больницу необходимо построить в Донецкой области», – цитирует министра пресс-служба Донецкой ОГА.

На Донетчине медицинские учреждения III уровня остались на временно неподконтрольной территории региона. Донецкая область сделала определенные шаги для наращивания утраченных мощностей, но этого недостаточно.

Больница, которую планируют построить в Краматорске, должна стать своеобразным хабом, который объединит диагностику, медицинскую помощь и науку. Предполагается, что стационарная помощь будет оказываться в 19 отделениях терапевтического и хирургического профиля с общей мощностью 600 коек. Консультативное отделение будет иметь возможность принимать до 600 посетителей в смену. На базе стационарных отделений планируется разместить клинические кафедры Донецкого национального медицинского университета.