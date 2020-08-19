На шарах: С украинской передовой в «ДНР» отправили Кобзона, «Моторолу» и Захарченко (Фото)

С украинской передовой на линии фронта сегодня, 19 августа, в сторону «ДНР» на шарах, наполненных водородом, отправили более 4000 открыток. Акцию организовали волонтеры проекта «Третья сила», приурочив ее ко Дню Независимости Украины.

«Эти листовки, по сути, тролилинг. Мы таким образом хотели "поздравить" наших врагов с Днем Независимости. Мы подготовили около 3-4 тысяч листовок и запустили их на позиции врага… Тем самым мы им напоминаем, что даже при режиме тишины мы о них помним и мы освобождаем свою землю», – рассказал представитель «Третьей силы» с позывным «Борода».

«Это наша земля, не их. И все мы боремся за нее, каждый своими методами – кто-то с оружием, мы – листовками. Это наш дом, и мы никому его не отдадим. И захватчик навсегда останется захватчиком, какими бы лозунгами он не прикрывался», – добавила волонтер с позывным «Оскар».

Было использовано несколько видов листовок. Например, с лозунгом «Донбасс – это Украина!», в виде денежных банкнот на «100 даунериев». Также с фотографиями ликвидированных первого «главы ДНР» Александра Захарченко, командиров батальонов «ДНР» – «Моторолы» и «Гиви». Еще одна листовка – «Не хочешь на концерт Кобзона?».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Донбасс. Реалии»