В Донецком медуниверситете-переселенце представили нового и.о. ректора

Сегодня, 19 августа, Донетчину посетил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. В Краматорске он представил коллективу вуза-переселенца, Донецкого медуниверситета нового и.о. ректора, передает «Общежитие».

Министр пообщался с коллективом и студентами и представил нового исполняющего обязанности ректора – профессора Майю Ермолаеву.

По словам министра, контракт с ректором Петром Кондратенко расторгнут досрочно.

«В ближайшее время будет объявлен конкурс, на котором коллектив выберет себе ректора согласно установленной законодательством процедуре», – сообщил Максим Степанов.

Как сообщалось ранее, в Офисе генерального прокурора Украины завершено расследование в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области, который обвинялся во взяточничестве. По версии следствия, это должностное лицо в течение 2018 года получило от представителя предприятия, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, взятку в виде двух автомобилей BMW X3 стоимостью более 1,2 млн грн и BMW X5 стоимостью более 1,6 млн грн за подписание приказов о зачислении иностранных граждан на обучение в Донецкий национальный медицинский университет.

Историей сотрудничества фирмы-посредника и ДонНМУ занимались правоохранительные органы.

В феврале нынешнего года здание Донецкой облгосадминистрации в Краматорске пикетировала группа студентов и преподавателей вуза-переселенца. По словам участников акции, выйти на протест их заставила «нездоровая обстановка», сложившаяся в вузе из-за длительного конфликта между ректором Петром Кондратенко и значительной частью преподавательского коллектива.