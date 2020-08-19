На «Артемсоль» не пускают нового директора

На государственное предприятие «Артемсоль» (Соледар, Бахмутский район, Донецкая обл.) не пустили нового и.о. директора, которого назначил Кабинет министров Украины, передает «Вільне радіо».

В марте Кабмин принял решение приватизировать ГП «Артемсоль». Тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что «Артемсоль» и еще ряд предприятий – это «коррупционная кормушка», поэтому необходимо их продать. Но тогда более сотни возмущенных жителей Соледара вышли на митинг против приватизации, ведь «Артемсоль» градообразующее предприятие и большая часть горожан там работают. Митингующие говорили, что коррупция на предприятии из-за того, что «Кабинет министров направляет разных людей, чтобы обанкротить предприятие».

5 августа Кабмин назначил нового и. о. директора ГП «Артемсоль» Павла Бойчука. До этого с июля 2019 года предприятием руководил Вадим Меткин, а после него – Вадим Фиоктистов.

Павел Бойчук приехал в Соледар 13 августа. В этот день у него должен был начаться первый рабочий день. В главный офис ГП «Артемсоль» он пришел с приказом о своем назначении, но его не пустили на предприятие. Вероятно, препятствовала охрана.

В полиции Бахмута этот факт подтвердили. Объяснили, что правоохранители открыли уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса «Самоуправство».

Как сообщили в пресс-службе ГП «Артемсоль», Бойчука не пускают на предприятие, так как его предшественника еще не уволили. «Если посмотреть в Единый государственный реестр юридических лиц, там на данном этапе руководителем юридического лица (тот, кто может совершать действия от имени юридического лица, в том числе подписывать договоры) указан Фиоктистов Вадим Васильевич», – пояснили в пресс-службе, добавив, что пока в министерствах продолжаются процедуры назначений.