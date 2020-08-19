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Больше всего Донетчина экспортирует продукцию в Италию и Россию

19.08.20 21:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В І полугодии валютная выручка от экспорта товаров предприятиями подконтрольной Украине Донецкой области уменьшилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Главное управление статистики Донецкой области.

Так, от экспорта было получено 1857,2 млн долл. По данному показателю Донетчина оказалась на третьем месте в стране после Киева и Днепропетровской области.

Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 102 страны мира.

На первом месте, как и прежде, Италия, куда в І полугодии экспортировано товаров на 412,3 млн долл. (22% общего объема), преимущественно (93%) это были черные металлы.

Второе место – поставки в Российскую Федерацию, 246,7 млн долл. (13% общего объема экспорта). В Россию направляют, прежде всего, продукцию машиностроения региона (34% от всего экспорта в РФ, в то время как в целом по области – 8,5%).

Если говорить о континентах, то:

  • от экспорта на европейский рынок получено 922,1 млн долл., или 49,6% общего объема;
  • в страны Азии – 422,4 млн долл. (22,7%);
  • в страны Америки – 110,2 млн долл. (5,9%);
  • в страны Африки – 75,6 млн долл. (4,1%).

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