Больше всего Донетчина экспортирует продукцию в Италию и Россию

В І полугодии валютная выручка от экспорта товаров предприятиями подконтрольной Украине Донецкой области уменьшилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Главное управление статистики Донецкой области.

Так, от экспорта было получено 1857,2 млн долл. По данному показателю Донетчина оказалась на третьем месте в стране после Киева и Днепропетровской области.

Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 102 страны мира.

На первом месте, как и прежде, Италия, куда в І полугодии экспортировано товаров на 412,3 млн долл. (22% общего объема), преимущественно (93%) это были черные металлы.

Второе место – поставки в Российскую Федерацию, 246,7 млн долл. (13% общего объема экспорта). В Россию направляют, прежде всего, продукцию машиностроения региона (34% от всего экспорта в РФ, в то время как в целом по области – 8,5%).

Если говорить о континентах, то: