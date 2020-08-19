В Северодонецке сдавшего снайпера «ЛНР» взяли под стражу

Сегодня, 19 августа, в Северодонецке городской суд принял решение арестовать 27-летнего снайпера «ЛНР» Игоря Катренко, который 16 августа перешел на украинскую сторону.

Как отметили в прокуратуре Луганской области, ему сообщено о подозрении по факту участия в незаконных вооруженных формированиях и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, с начала военных действий в Луганской области гражданин Украины Игорь Катренко добровольно вступил в ряды так называемого «народно-освободительного батальона "Заря"». Позже он перешел на должность снайпера в «15-й батальон теробороны 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР».

Как сообщалось ранее, Катренко сдался украинским военным ночью 16 августа в районе населенного пункта Золотое. Он пришел без оружия, и почему-то был босиком. В связи с тем, что мужчина сдался не по программе СБУ «Тебя ждут дома», то военные передали перебежчика силовикам.