Дешевле и без очередей: Пенсионеров, пересекавших КПВВ, «развели» с тестами на коронавирус

Для того, чтобы не проходить 14-дневную изоляцию, пересекающим линию разграничения тесты на COVID-19 нужно сдавать только в верифицированных Министерством здравоохранения лабораториях. Об этом сообщает БФ «Право на защиту» (Право на захист»).

Правозащитники рассказали, что 18 августа за помощью к их мониторам обратилась пожилая пара. Несколько дней назад люди направлялись на подконтрольную правительству Украины территорию и за сутки планировали возвращаться домой, на неподконтрольную.

«Чтобы избежать 14-дневной самоизоляции, решили пройти тест на COVID-19. В одной из частных лабораторий им предложили прохождение теста дешевле и без очередей. Люди согласились и заплатили каждый по 700 грн. Впрочем когда вернулись на КПВВ, оказалось, что лаборатория было не верифицирована, а ее результаты не могут быть использованы для прекращения самоизоляции», – поделились подробностями этой истории правозащитники.

По словам волонтеров, когда женщина об этом узнала, ей стало плохо – пришлось оказывать ей медицинскую помощь. Кроме того, пара должна была заплатить еще по 2820 грн за срочное тестирование уже в авторизованном учреждении и ждать более суток результаты. Только после получения нужной справки люди смогли вернуться домой.

«Такие случаи не редкость, поэтому обращаем ваше внимание на то, что досрочное прекращение самоизоляции в связи с пересечением КПВВ возможно лишь по результатам исследования в верифицированных лабораториях», – подчеркивают в «Право на захист».

Перечень верифицированных лабораторий приведен на сайте Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Напомним, что в начале августа на КПВВ «Станица Луганская» установили вагончик, где прибывшие из «ЛНР» могут пройти тестирование на COVID-19. Результат предоставляют через 48 часов после поступления образцов в лабораторию. До его получения, а также до подтверждения в приложении «Дій вдома» человек должен находиться в месте самоизоляции. Стоимость тестирования – 1225 грн.