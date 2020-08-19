Обвал породы: В «ДНР» погиб 37-летний горняк

Сегодня, 19 августа, на шахте в «ДНР» произошло обрушение породы, погиб один горняк. ЧП произошло в Торезе (после переименования – Чистяково) на шахте «Прогресс», которое входит в угольное объединение «Торезантрацит».

«Один человек погиб. Парню было 37 лет. У него остались жена и двое детей 2011 и 2014 годов рождения. Больше пострадавших нет», – сообщил «мэр» Тореза Дмитрий Лысенко.

«По предварительным данным, в 14:43 в лаве №3 северной панели пласта h8 при выемке угля отбойным молотком произошло обрушение пород кровли, погиб горнорабочий очистного забоя», – добавляют в «комитете горного и технического надзора ДНР».

Отмечается, что шахта «Прогресс» введена в эксплуатацию 30 декабря 1973 года, добывает энергетический уголь марки «А» (антрацит). Промышленные запасы составляют около 89 млн тонн. На предприятии работает около 1400 трудящихся.