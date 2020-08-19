На 102-м году жизни скончался выдающийся ученый Борис Патон

Сегодня, 19 августа, ушел из жизни выдающийся украинский ученый Борис Евгеньевич Патон. Свои соболезнования по поводу его кончины высказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжден званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что благодарен судьбе за возможность лично пообщаться с Борисом Патоном.

«Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память!», – написал президент.

Как сообщили источники «Суспільне» в Институте кардиохирургии им. Амосова, причиной смерти стала остановка сердца. С 11 августа ученый находился на лечении из-за многочисленных кардиологических заболеваний.

В данное время формируется государственная комиссия, которая будет организовывать похороны академика.

Борис Евгеньевич Патон родился в Киеве 14 ноября 1918 года в семье директора Института электросварки, преподавателя Киевского политехнического института академика Евгения Оскаровича Патона.

В 1941 году Борис Патон окончил Киевский политехнический институт по специальности «инженер-электрик». Более 70 лет он проработал на разных должностях в Институте электросварки, основанном его отцом.

В 1962 году Патон стал президентом Национальной академии наук Украины, каждый раз переизбираясь на безальтернативной основе. Последний раз его переизбирали на должность в 2015 году.

В течение всей жизни Борис Патон занимался наукой. Он является автором более тысячи научных публикаций и более 400 изобретений. В сферу научных интересов Патона входили: сварочные процессы, кибернетика, медицина, металлургия.