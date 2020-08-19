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С гривнами и долларами: В «ЛНР» показали, как арестовывали своего «министра торговли» (Фото)

19.08.20 21:11
Ирина Деркач
Ирина Деркач / Фото: youtube.com

Сегодня, 19 августа, «министерство госбезопасности ЛНР» официально подтвердило арест и.о. «министра промышленности и торговли» Ирины Деркач, и что ее подозревают в коррупции.

В пресс-службе «МГБ» отмечают, что в отношении Деркач возбуждено советующее «уголовное дело», «задокументирован факт злоупотребления должностными полномочиями» с ее стороны, она «действовала в ущерб экономической безопасности республики, лоббируя интересы отдельных коммерческих структур».

При обыске в кабинете «министра» нашли большую сумму денег в рублях и долларах. А в кошельке Деркач, кроме рублей и долларов, находились 500-гривневые банкноты.

Сейчас проводятся дальнейшие действия, «направленные на установление всех лиц, причастных к коррупционным схемам».

«МГБ ЛНР». / Фото: youtube.com
«МГБ ЛНР». / Фото: youtube.com
«МГБ ЛНР». / Фото: youtube.com
Ирина Деркач. / Фото: youtube.com
«МГБ ЛНР». / Фото: youtube.com

Напомним, что в соцсетях информировали о задержании Деркач еще 14 августа. Сообщалось, что ее «взяли» на рабочем месте.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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