Медосмотр для школьников: В правительстве разъяснили, кому нужно проходить к 1 сентября

Медицинские осмотры перед учебным годом проводятся для детей, которые идут в первый класс, для всех остальных детей они проводятся раз в год. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба правительства.

«Ребенок должен пройти медицинский осмотр один раз в год. Он привязывается, плюс-минус две недели, к его дню рождения. Ответственность за прохождение возлагается на родителей, которые могут связаться с семейным врачом и определить время для проведения осмотра», – сказал Виктор Ляшко на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он также добавил, что были изменены требования к ношению педагогами средств индивидуальной защиты. В частности, во время проведения уроков учителям разрешается надевать защитный прозрачный щиток, а не маску.

Кроме того, Минэкологии предоставило рекомендации по утилизации использованных педагогами и детьми средств индивидуальной защиты, в частности, масок. Данные нормы будут оформлены в постановлении главного государственного санитарного врача и обнародованы на сайте Минздрава.

Ранее сообщалось, что обучение в помещениях школ будет разрешено в регионах «зеленой», «желтой» и «оранжевой» зон карантина, в «красной зоне» – учеба будет проходить онлайн. Также будет действовать ряд различных ограничений.