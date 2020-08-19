Перемирие на Донбассе: ВСУ и «ЛНР» обвиняют друг друга в обстреле своих позиций

Стороны ВСУ и «ЛНР» обвиняют друг друга в обстреле своих позиций, который произошел сегодня, 19 августа.

Украинские военнослужащие сегодня зафиксировали 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны «ЛНР». «В обеденное время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников около Луганского. Выстрелы были не прицельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали и на провокацию врага не поддались», – сообщила в штабе Операции Объединенных сил.

«С начала провозглашения режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», – добавили в штабе.

При этом в «ЛНР» утверждают, что наоборот – в сторону их позиций велся огонь, а они в ответ не реагировали. «В 15:30 со стороны позиций 1-го батальона 24-й бригады (ВСУ) с направления населенного пункта Луганское была совершена огневая провокация из стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенного пункта Логвиново», – уверяет представитель «народной милиции ЛНР» Яков Осадчий, добавив, что «подразделения народной милиции ЛНР строго придерживались условий действующего перемирия и ответный огонь не открывали».

В «ДНР» сообщают, что в их районах обстрелы не зафиксированы. Однако, заверяют, что что в нарушение правил перемирия заметили беспилотный летательный аппарат, который якобы принадлежит ВСУ. «В 15:10 был замечен запуск беспилотного летательного аппарат вооруженных формирований Украины в районе села Водяное», – говорится в сообщении представительства «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).