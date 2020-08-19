В Хмельницком многоэтажка чуть не провалилась под землю вместе с жителями (Видео)

В Хмельницком многоэтажка чуть не провалилась под землю вместе с жителями. Все произошло рано утром сегодня, 19 августа. Под балконами 10-этажки образовался 8-метровый котлован.

В 4 утра жители услышали громкий гул. Выбежали на улицу, и увидели, что в нескольких метров от их дома образовался огромный провал. Момент обвала зафиксировали камеры видеонаблюдения, на которых видно, как трескается асфальт и тротуарная плитка, а потом проваливаются тонны земли. Глубина образования – 8 метров.

Теперь жители дома боятся возвращаться в квартиры, и утверждают, что земля «трещит» до сих пор. «Вот с утра этой трещины не было. Она потом образовалась. И как нам теперь спокойно спать, скажите пожалуйста», – возмущается один из жильцов.

Люди уверены, что провал образовался из-за строительного котлована, который роют рядом. И теперь опасаются, что их дом просто провалится, когда рядом построят соседний.

«Вот пойдут дожди – и всё, не понятно, что будет с домом. А у нас много семей, много детей», – говорит жительница многоэтажки Ольга Пачененко.

То, о чем опасаются хмельничане, произошло в Турции. Там просто рассыпался дом, который так же стоял рядом со строительным котлованом и не имел подпорной стенки. Жителей вовремя эвакуировали, а момент, как рушилась 4-этажка, показали в прямом эфире телеканала.

Сейчас в Хмельницком разбираются, кто должен был строить подпорную стену. Представители застройщика, которые копают котлован, кивают в сторону застройщика 10-этажки. Мол, построена она с нарушениями, поэтому и «трещит».

«Когда этот дом строился, должен был быть проведен дренаж. А он стоит практически на земли, то есть не были соблюдены нормы как по дренажу, так и по подпорной стене», – поясняет директор по производству компании-застройщика «Строительный альянс» Валентин Мацак.

При этом застройщик 10-этажки уверяет, что подпорную стену должен возводить тот, кто рядом роет котлован под новый дом. «Начали копать. Вот если бы они сразу сделали стену, может, этого бы не случилось. А оно так стояло 3 недели», – комментирует директор ЧП «Дом-респект» Владимир Стебал.

Необходимый слой грунта должен предусмотреть тот, кто возводит дом, а не тот, кто строит что-то рядом. На этом настаивают в горсовете. Там же рассказывают, что 10-этажку сдали в эксплуатацию 3 года назад, но с нарушениями. «Не придерживались норм, не сделали никаких противообвальных работ. И не сделали никакой дренажной системы. Даже не запроектировали ее», – говорит заместитель Хмельницкого городского головы Андрей Бондаренко.

Кто виноват в обвале земли под домом, будут выявлять криминалисты и экспертная комиссия. Они же и определят, кто за это будет нести ответственность. Людей пока не отселяют. Планируют до конца дня возвести опорную стену, и тогда грунт не будет дальше проваливаться.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»