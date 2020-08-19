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В «ЛНР» заявили о дефиците воспитателей детсадов и учителей

19.08.20 23:29
Сергей Цемкало
Сергей Цемкало

В «ЛНР» сохраняется дефицит кадров в дошкольных учреждениях. Даже несмотря на то, что с 2018 года количество вакансий сократилось вдвое.

«Начиная с 2018 года, количество вакантных ставок уменьшилось с 585 до 257. Практически в два раза уменьшилась кадровая проблема в дошкольных учреждениях», – констатировал «министр образования и науки ЛНР» Сергей Цемкало.

Он рассказал, что сейчас детсады более всего недоукомплектованы также помощниками воспитателей и музыкальными руководителями.

Кроме того дефицит кадров актуален в системе среднего профессионального образования «ЛНР» (техникумы, колледжи).

«В настоящее время образовательную деятельность в организации образовательных программ среднего профессионального образования в ЛНР осуществляют более двух тысяч педагогических работников», – сказал «министр».

При этом признал, что в «республике» не хватает преподавателей физики, химии, биологии, математики, информатики.

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