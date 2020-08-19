Всего – 16: На Донетчине от коронавируса умерли еще 2 жителя (Карта)

Сегодня, 19 августа, в Донецкой области скончались еще двое жителей, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Общее число летальных исходов – 16. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Новыми жертвами болезни стали жительницы Краматорска 53 и 59 лет», – уточнил он.

За сутки в регионе коронавирус диагностировали у 13 человек:

11 – в Мангушский районе (мужчины 33, 68 и 72 лет, женщины 30, 46, 54, 46, 52, 54, 62, 49 лет);

5 – в Мариуполе (мужчины 39, 43, 63 лет и женщина 61 года)

5 – в Славянске (мужчины 32 и 53 лет, женщины 23, 23 и 72 лет);

2 – в Краматорске (мужчина 57 лет и женщина 55 лет);

2 – в Лиманской ОТГ (мужчина 29 лет, женщина 30 лет);

2 – в Марьинском районе (женщины 37 и 67 лет);

1 – в Мирнограде (мужчина 51 года);

1 – в Николаевке (мужчина 59 лет);

1 – в Славянском районе (мужчина 44 лет).

«Среди 11 больных, выявленных в Мангушский районе, 7 – медработники», – добавил губернатор.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1155 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 894 человек;

на лечении – 245 пациентов;

летальных случаев – 16.

На инфографике количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 августа в Украине COVID-19 заболели 96 403 человека (49 737 пациентов – выздоровели, 2 144 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 201 случаев (выздоровели – 138 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 2 147 заразившихся (выздоровели – 1 002 человек, летальных случаев – 117). В «ЛНР» – 634 заразившихся (выздоровел – 601 человек, летальных случаев – 16).