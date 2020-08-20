После карантина большой хоккей возвращается на Донбасс (Видео)

После длительного карантина – большой хоккей возвращается в Украину и, в частности, на Донбасс. Так, в конце августа в Дружковке на льду арены «Альтаир» состоится 9-й розыгрыш традиционного турнира «Donbass Open Cup 2020».

«Мы выходим из этой физической ямы, третья неделя уже. Даже немного подустали, но в плане скорости и настроения – всё норм, хотя усталость еще видна», – говорит форвард ХК «Донбасс» Севастьян Карпенко.

Игроки хоккейного клуба «Донбасс» после карантина возвращаются в большой спорт постепенно, и уже готовятся к соревнованиям на льду. Четыре ведущих клуба страны сойдутся в борьбе за главный трофей. Накануне рестарта сезона состав команды «донбассовцев» пополнился новыми игроками.

«Новички у нас всегда, у нас их много, и все они на достойном уровне. Поэтому, думаю, что команда очень сильно усилилась. Каждый добавил что-то новое и у нас будет отличная команда», – считает ассистент капитана ХК «Донбасс» Илья Коренчук.

В том, что турнир будет интересным, в особенности если позволят его посетить и болельщикам, – уверен капитан основной команды Виктор Захаров. «Логичный подбор игроков, все сделано грамотно. Будет интересный турнир, особенно – если разрешат болельщикам. Нужна атмосфера, этого не хватает», – отмечает он.

Трансляция матчей, начиная с 25 августа, будет проходить на телеканале «Х спорт».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»