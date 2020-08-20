На Донетчине убийцу-рецедивиста приговорили к пожизненному заключению

Ранее судимого за убийство жителя Краматорска приговорили к пожизненному лишению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Прокуратура добилась назначения убийцы пожизненного лишения свободы

На этот раз осужденный обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство).

В марте прошлого года, всего через два месяца после условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания за умышленное убийство, мужчина выпивал в квартире своего знакомого. Между мужчинами возникла ссора.

«В ответ на нецензурную брань гость нанес хозяину многочисленные удары ногами по туловищу, причинив травмы грудной клетки и живота, переломы ребер и разрывы внутренних органов. Полученные потерпевшим телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью», – рассказали в прокуратуре.

В марте этого года Краматорский горсуд приговорил мужчину к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы. Прокуратура обжаловала решение суда. В результате приговор суда первой инстанции отменен. Убийце назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.