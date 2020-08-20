Разминирование, разведение, обмен пленными: О чем удалось договориться в Минске

19 августа в Минске в формате видеоконференции состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, на котором согласованы 20 участков разминирования и 4 новых участка разведения сил. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает Офис президента Украины.

В переговорах участвовали новый глава украинской делегации – президент Украины в 1991-1994 гг. Леонид Кравчук и первый заместитель главы делегации Витольд Фокин.

Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не зафиксировала ни одного его нарушения.

В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный.

В группе по безопасности были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита «нормандской четверки» от 9 декабря 2019 года.

Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, что поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Украинская делегация также поддержала предложения по 4-м новым участкам разведения сил и средств.

При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению продолжит осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной территории.

В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей по подтверждению списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую запрашивали участники консультаций. Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны.

С целью интенсификации Минского переговорного процесса, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров «нормандской четверки», в частности, продолжения работы над законодательством с целью имплементации «формулы Штайнмайера».

Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления Верховной Рады «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» Закону Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН.

В «ДНР», в свою очередь, заявили, что «подписанные и имплементированные сторонами конфликта дополнительные меры усиления и контроля действующего перемирия приносят положительные результаты». «В ходе встречи Донецк озвучил данные по фактам нарушений перемирия со стороны украинской армии», – уверяют в «ДНР».

Там также сообщают, что был поднят вопрос «изъятия из Постановления Верховной Рады Украины о назначении очередных местных выборов тех пунктов, которые противоречат Минским соглашениям».

При этом в «ДНР» заявили о прогрессе в согласовании нового обмена пленными. «В рамках обсуждения гуманитарных вопросов новый руководитель украинской делегации (Леонид Кравчук – ред.) лично подтвердил готовность Украины работать по 4-м категориям, что позволит нам в самые короткие сроки проработать списки на обмен… Однако необходимо помнить об обязательствах Украины провести все необходимые процессуальные процедуры, чтобы завершить предыдущие обмены», – сообщили в «республике».

Также отмечается, что участники подгруппы по безопасности приблизились к тому, чтобы перевести решение о противоминной деятельности в статус рамочного, что позволит согласовать новые участки для гуманитарного разминирования в прифронтовой зоне.

Представитель «ДНР» на переговорах Наталья Никонорова уверяет, что на сегодняшний день «вполне реально подписать проект, а также приложение к нему с 20 новыми участками, при условии согласования всех координат».

Кроме того, сообщается, что следующая встреча ТКГ состоится 2 сентября.

В «ЛНР» заявили, что «украинская сторона саботирует работу по обустройству контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения в районах Счастья и Золотого».

Постановление Верховной Рады о проведении осенью 2020 года местных выборов в «республике» называют «противоречащим Минским соглашениям». «Киев называет условием проведения голосования передачу Украине контроля над границей республик с РФ, ликвидацию народных милиций ЛНР и ДНР и введение в действие на всей территории Донбасса нынешних украинских законов. Данные требования прямо противоречат Минским соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса, лишь после чего возможно решение вопроса о передаче контроля над границей», – уверяют в «ЛНР».

Там также утверждают, что «гуманитарная группа не продвинулась ни по одному вопросу».

Кроме того, в «ЛНР» заявили, что «украинская сторона не выполняет ранее достигнутые договоренности в рамках подготовки к очередному обмену удерживаемыми лицами».

«В вопросе поиска людей, в вопросах сопутствующих, в частности, по процессуальной очистке, с украинской стороной, к сожалению, мы не смогли получить какого-либо должного результата», – сообщила представитель «ЛНР» на переговорах Ольга Кобцева.