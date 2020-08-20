RU
Все новости

В списке 30 футболистов: «Шахтер» обнародовал заявку на сезон 2020/21

20.08.20 08:58
Фото: пресс-служба «Шахтер»
Фото: пресс-служба «Шахтер»

ФК «Шахтер» подал официальную заявку футболистов для участия в турнирах сезона-2020/21. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба «горняков».

В списке 30 футболистов.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко, 68. Анатолий Трубин.

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Виктор Корниенко, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао, 77. Валерий Бондарь, 98. Додо.

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 23. Владислав Вакула, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 67. Александр Пихаленок, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо.

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 45. Даниил Сикан.

Напомним, уже 21 августа «Шахтер» проведет матч 1-го тура Премьер-лиги с «Колосом» на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 19:00.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк