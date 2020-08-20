В списке 30 футболистов: «Шахтер» обнародовал заявку на сезон 2020/21

ФК «Шахтер» подал официальную заявку футболистов для участия в турнирах сезона-2020/21. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба «горняков».

В списке 30 футболистов.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко, 68. Анатолий Трубин.

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Виктор Корниенко, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао, 77. Валерий Бондарь, 98. Додо.

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 23. Владислав Вакула, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 67. Александр Пихаленок, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо.

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 45. Даниил Сикан.

Напомним, уже 21 августа «Шахтер» проведет матч 1-го тура Премьер-лиги с «Колосом» на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 19:00.