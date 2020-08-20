Жила на остановке на КПВВ «Новотроицкое» с двумя детьми: Полицейские привлекли женщину к ответственности (Фото)

Почти неделю семья из неподконтрольного украинским властям Снежного (Донецкая обл.) проживала на украинском КПВВ «Новотроицкое» под открытым небом. В это время дети были лишены надлежащих условий проживания, питания и гигиены. Семью устроили в Донецкий областной центр социально-психологической помощи. Об этом сообщает Управление превентивной деятельности полиции Донетчины.

Ювенальные полицейские совместно со специалистами Службы по делам детей обнаружили семью, которая проживала на остановке на КПВВ «Новотроицкое». Полицейские установили, что 37-летняя женщина вместе со своими несовершеннолетними детьми 10 августа приехала в пгт Новотроицкое, где подала незаконным вооруженным формированиям заявку на пересечение линии разграничения, чтобы вернуться в Снежное.

Снимать временное жилье женщина посчитала нецелесообразным и решила вместе с детьми 7-ми и 13-ти лет ждать разрешения прямо на остановке КПВВ «Новотроицкое». В течение недели жительница Снежного вместе с дочкой и сыном жила просто под открытым небом, а дети не получали должного питания, не купались, нормально не спали. Иногда мать оставляла детей одних без присмотра на остановке, а сама шла в село по делам. Дети в это время оставались одни и бродяжничали.

Волновахские правоохранители во время профилактической беседы подчеркнули необходимость выполнения родительских обязанностей и привлекли нарушительницу к ответственности по факту правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас для обеспечения нормальных условий маму с детьми временно устроили в Донецкий областной центр социально-психологической помощи.

Напомним, в ночь с 17 на 18 августа 13 человек остались ночевать у КПВВ «Новотроицкое», так как не смогли пересечь линию соприкосновения – их не пропустила «ДНР».

Ранее сообщалось, что в июле мать и двое детей 2 недели ночевали в палатке спасателей на КПВВ «Новотроицкое». 27 июля они смогли пересечь линию разграничения в Донецкой области в сторону неподконтрольной правительству Украины территории.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.