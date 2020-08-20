Более 2,1 тыс. человек за сутки: COVID-19 установил очередной антирекорд в Украине

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 2 134 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 20 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Украина установила очередной антирекорд. У нас за сутки заболели 2 134 человека. Из них 100 детей, а также 160 медработников. Всего было госпитализировано 407 людей за минувшие сутки. Было зафиксировано 40 летальных случаев. Это очередной печальный антирекорд, установленный у нас за время пандемии. При этом выздоровели 704 пациента. В целом за все время пандемии в Украине заболели 98 537 человек. Из них 6 702 ребенка и 10 083 медработников. В целом выздоровели 50 441 пациентов. Летальных случаев – 2 184», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (242), Черновицкой (189), Львовской (183), Ивано-Франковской (168) областях, а также в г. Киеве (227).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 156 (по данным Донецкой ОГА – 1 155) случая COVID-19, в Луганской – 204 случая.