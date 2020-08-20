Сводка из зоны ООС за 19 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 обстрела. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

19 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы. В то же время, вблизи Луганского и дважды у Попасной зафиксирована огневая активность НВФ из стрелкового оружия. Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни украинским воинам, поэтому украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР. Обстрел велся на горловском направлении, применялся гранатомет (РПГ). За минувшие сутки подразделения ВСУ 2 раза запускали беспилотные летательные аппараты в районе сел Водяное и Широкино на мариупольском направлении, также произошли взрывы на позициях украинской армии возле села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) на мариупольском направлении и поселка Травневое на горловском направлении».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.