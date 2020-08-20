В «ЛНР» COVID-19 подтвердили у 638 человек

В «ЛНР» за сутки медики зарегистрировали 4 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня, 20 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 20 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 638», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 603 человека. С начала пандемии медики республики зарегистрировали 16 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – добавляют в «республике».