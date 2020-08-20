Около 600 тыс. грн: На Луганщине вуз-переселенц получил грант от USAID

Вуз-переселенц, Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, перемещенный из Луганска в Северодонецк получил грант от проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины». За грантовые средства в вузе создадут лаборатории для дистанционного обучения. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» и вуз подписали грантовое соглашение 11 августа.

«По гранту "Поддержка дистанционного обучения для Восточноукраинского национального университета имени В. Даля" в университете будут развивать дистанционное обучение. Бюджет гранта составляет около 600 тыс. грн», – отмечается в сообщении.

Проект USAID закупит и установит оборудование и вспомогательное программное обеспечение для двух лабораторий дистанционного обучения: конференц-наборы, ноутбуки, проектор, интерактивную доску. Также Проект предоставит четыре индивидуальных набора для видеоконференций и записи – конференц-наборы и ноутбуки. Около 50 преподавателей университета пройдут подготовку для эффективного использования нового оборудования. Также создадут 40 учебных материалов для соответствующих учебных программ, которые будут размещены на платформе дистанционного обучения.

«Благодаря новым комплектам – ноутбукам, наборам для конференц-связи – преподаватели смогут разработать и записать новые курсы, лекции, которые улучшат учебный процесс даже в условиях карантина», – отметили в пресс-службе.

Это второе грантовое соглашение Проект USAID и ВНУ им. В. Даля. В мае этого года университет получил грант от проекта USAID «Модернизация инженерного образования для поддержания конкурентоспособности промышленности Луганской области».

Сейчас в вузе учатся более 6,5 тыс. студентов.