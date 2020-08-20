Без признаков жизни: На Донетчине из колодца подняли тело женщины

В с. Новый Донбасс (Добропольский р-н, Донецкая обл.) спасатели извлекли из колодца тело женщины. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Происшествие произошло 19 августа.

«В 16:10 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Павлова в с. Новый Донбасс Добропольского района Донецкой области нужна помощь спасателей работникам Национальной полиции по извлечению женщины из колодца глубиной 1,5 м. По прибытию к месту вызова бойцы 19 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления спустились на дно колодца и с помощью собственных сил изъяли тело женщины 1951 года без признаков жизни на поверхность и передали его сотрудникам полиции», – сообщили в ГСЧС.