Выборы: На должность членов территориальных избиркомов поданы более 100 «мертвых душ»

Кандидатами на должность членов территориальных избирательных комиссий на предстоящих выборах были поданы более 100 «мертвых душ». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 августа, во время брифинга на тему: «Местные выборы 2020: Что следует знать сегодня» рассказала глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Нужно понимать, что на ЦИК легла колоссальная ответственность. Масштабы работы, которая была проведена в очень короткие сроки, это намного больше, чем на предыдущих выборах – любых. Количество представлений – более 27 тыс. кандидатур», – отметила Айвазовская.

По ее словам, это демонстрирует, что нужно изменять сам подход и сроки выполнения работ, в частности, ЦИК.

В рамках этих первых представлений, сообщила эксперт, есть проблема использования персональных данных граждан без их согласия, чтобы зарегистрироваться и податься как кандидат.

Согласно упрощенному порядку, теперь члены территориальной избирательной комиссии не должны подавать заявление на готовность работать в избиркоме. Такие заявления сохраняются в политпартии, они не прилагаются к пакету документов для ЦИК. «Нам известны несколько фактов, когда лица включены (в перечень претендующих) на должность членов ТИК без их согласия и даже без их информирования. Также есть более 100 случаев подачи "мертвых душ" в качестве кандидатов на должность членов избиркомов», – сообщила глава правления гражданской сети «Опора».

«Мертвые души», пояснила Ольга Айвазовская, это те, люди, которые уже умерли, однако их заявляют как кандидатов.

По ее словам, к тому, что политические партии подают кандидатов без ведома самих кандидатов, привело упрощение, изменения в избирательном процессе.

Еще один участник экспертной дискуссии, руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах дополнил касательно «мертвых душ». «Таких записей было 135, они были своевременно выявлены все – и, безусловно, не включены в процесс жеребьевки. Для этого использовались данные реестра, как того и требует закон. ЦИК может проверять данные представлений на членов комиссий, используя данные Государственного реестра избирателей», – сообщил он.