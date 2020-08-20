На Донетчине отдали под суд женщину-организатора «референдума» в 2014 году

В Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении жительницы с. Терны (Лиманский р-н, Донецкая обл.), которую обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года женщина, по предварительному сговору с другими лицами, участвовала в организации и проведении в помещении местного дома культуры «референдума» по признанию самостоятельности «ДНР» в должности члена «участковой избирательной комиссии».

Максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.