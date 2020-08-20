Эксперт: Законодательная база, сформированная под новые ОТГ, – противоречива

Законодательная база, которая формировалась в Украине под новые территориальные громады, – противоречивая. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое мнение сегодня, 20 августа, во время брифинга на тему: «Местные выборы 2020: Что следует знать сегодня» высказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в 2017-2018 годах Андрей Магера.

«Этот избирательный процесс, к сожалению, не стал исключением в части того, что парламент буквально накануне принимал решения об изменении избирательных правил. Я хочу напомнить и то, что у нас накануне изменились избирательные системы. Это очень серьезно», – пояснил Андрей Магера.

По словам эксперта, в один момент мы все забыли, что избирательную систему нельзя менять.

Сейчас будут проводиться выборы. И, подчеркнул Магера, не нужно забывать, что законодательная база, которая формировалась у нас под новые территориальные громады, под районы, она, мягко говоря, противоречивая. Эксперт отметил, что законодатель в вопросе определения административных центров и границ территорий новых территориальных громад почему-то внес изменения не в основное тело закона о местном самоуправлении, а в заключительные положения.

«То есть, весь этот механизм в правовой плоскости, мягко говоря, неоднозначный», – сообщил Магера.

При этом он не согласен с тезисом, что ЦИК в этот раз как никогда очень сложно формировать территориальные избирательные комиссии. Андрей Магера считает, что не менее легким было формирование комиссий в 2006, 2010, 2015 годах. «ЦИК формировала намного большее количество территориальных избиркомов. И районов у нас было больше, и были города областного значения», – сказал он.

Эксперт обратил внимание, что законодатель «дал значительные преимущества парламентским партиям» (2 человека без жеребьевки в состав территориальной комиссии), а также на ряд других моментов.