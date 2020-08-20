В «ДНР» больше тысячи человек выздоровели от коронавируса

В «ДНР» за минувшие сутки диагностировали 41 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 20 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Согласно исследованиям, проведенным 19 августа, выявлен 41 случай COVID-19. В одном случае коронавирусная инфекция обнаружена у прибывшего из Украины, в двух – у приехавших из Российской Федерации. В остальных случаях COVID-19 диагностирован у лиц, контактировавших с заболевшими ранее, из них 13 медицинских работников», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 20 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 188: