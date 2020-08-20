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На Луганщине еще 5 человек заболели COVID-19 (Карта)

20.08.20 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За последние сутки в Луганской области подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

  • в Северодонецке – 2 человека (1 находился в самоизоляции после возвращения из РФ, 1 болен пневмонией);
  • Рубежном – 1 человек (болен пневмонией);
  • Новопсковском районе – 2 человека (находившиеся в контакте с ранее заболевшими).

Таким образом, по состоянию на 20 августа в Луганской области подтверждены 206 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 140 человек;
  • продолжают лечение – 65 пациентов (29 – в больницах, 36 – лечатся амбулаторно);
  • умер – 1 человек.

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