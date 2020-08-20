На Луганщине еще 5 человек заболели COVID-19 (Карта)

За последние сутки в Луганской области подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

в Северодонецке – 2 человека (1 находился в самоизоляции после возвращения из РФ, 1 болен пневмонией);

Рубежном – 1 человек (болен пневмонией);

Новопсковском районе – 2 человека (находившиеся в контакте с ранее заболевшими).

Таким образом, по состоянию на 20 августа в Луганской области подтверждены 206 случаев коронавирусной болезни, из них: