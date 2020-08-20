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На Донетчине обновят оборудование столовых в 60 школах

20.08.20 12:06
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Донецкой области в 60 учреждениях общего среднего образования обновляют оборудование для столовых. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«Обновление оборудования для столовых (пищеблоков) проводится в 60 учреждениях общего среднего образования в Донецкой области за счет субвенции из государственного бюджета на условиях софинансирования из местных бюджетов», – говорится в сообщении.

Сейчас органами местного самоуправления проводится закупка обновленного оборудования для столовых (пищеблоков) на сумму 16326,3 тыс. грн.

В облгосадминистрации также сообщили, что в Донецкой области действуют 511 учреждений общего среднего образования, в которых будут получать образование 169,8 тыс. учеников.

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